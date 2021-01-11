İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)

11.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:24
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Maltepe ve Avcılar'da bulunan okullarda İstiklal Marşı okunarak göndere bayrak çekildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Maltepe ve Avcılar'da bulunan okullarda İstiklal Marşı okunarak göndere bayrak çekildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye genelinde tüm okullarda bugün saat 10.00'da İstiklal Marşı ve Bayrak töreni yapılacağını duyurdu. Maltepe'de bulunan Altayçeşme İlkokulu'nda saatler 10.00'u gösterdiğinde okul bahçesinde İstiklal Marşı okundu. Törene Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve öğretmenler katıldı. Törenin ardından konuşan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Bugün bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanımız ve Bakanlığımızın talimatı gereği bütün Türkiye'de saat 10.00 itibariyle İstiklal Marşımızı söyleyip bayrağımızı göndere çektik. Etraftaki binalarda yaşayan insanlarımızdan da katılanlar oldu pek çok yerde. Temennimiz en kısa zamanda sevgili çocuklarımızla birlikte bu mekanlarda yine eskiden olduğu gibi İstiklal Marşı'mızı hep birlikte söyleyip bayrağımızı göndere çekerek derse başlayabilmek." dedi. 

EN KALABALIK İLKOKULDA DA OKUNDU

Avcılar'da da geçen eğitim yılında yaklaşık 5 bin öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu konumundaki Yeşilkent Leyla Bayram İlkokulu'nda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okunarak göndere Türk Bayrağı çekildi.

(Fotoğraf)

 


- İstanbul
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)
İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden İlker Başbuğ Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da okullarda İstiklal Marşı okundu (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:58:46. #1.14#
title