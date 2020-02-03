İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ DENETİMİ

03.02.2020 08:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:35

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Türkiye genelinde, öğrencilerin okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan noktalardan bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kısıklı katılımıydı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi.Uygulama noktasında durdurulan bir servis aracına "dur levhasının yanmaması' nedeniyle 288 lira, ayrıca 'ilk yardım çantasının olmaması' nedeniyle ise 132 lira ceza kesildi. Servis aracı sürücüsü "Şirket şoförüyüz. Aracın biri geliyor biri gidiyor. Yapacak bir şey yok. İlk yardım çantası da yok" diye konuştu. Ekiplerin denetimi devam ediyor.

Görüntü dökümü: ----------------------Ekiplerden görüntü-Servis araçlarının durdurulması-Belge kontrolü-Servis araçlarının kontrolü-Ceza kesilmesi-Sürücüler ile röp

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA