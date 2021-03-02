İstanbul'da normalleşme sonrası neleri yapmak serbest, neler yasak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme adımları sonrası İstanbulluların en çok merak ettiği konu bugünden itibaren neleri yapmanın serbest, neleri yapmanın yasak olduğu. İşte korona risk haritasında yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul'daki normalleşme adımları.

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüste 'Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci' kararlarını açıkladı. Buna göre tüm iller; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört kategoriye ayrıldı. Kısıtlamalar da bu ayrıma göre yeniden şekillendirildi. İstanbul ise yüksek riskli grupta yer alırken, megakentte yaşayanlar alınan normalleşme kararları sonrası neleri yapmanın serbest nelerin yasak olduğunu araştırmaya başladı. İşte İstanbulluların merak ettiği sorunun yanıtı.

RESTORANA GİDECEĞİZ AMA NASIL?

Esnafın aylardır beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açıldı. Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da mekanlar; belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanacak mekanlarda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler. Müşterilerden HES kodu istenecek.

CUMARTESİ KISITLAMASI KALKTI

Yüksek riskli illerden olan İstanbul'da sadece pazar günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumartesi kısıtlama olmayacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokak kısıtlamasında ise değişiklikler yapıldı.

YAŞ KISITLAMASI ESNETİLDİ

İstanbul'da 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

NİKAH VE DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Şehirde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler; kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitimin İstanbul'da nasıl sürdürüleceği de netleşti. Türkiye'nin tamamında okul öncesi, ilkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. İstanbul'da; ortaokullar uzaktan eğitime devam edecek; liselerde ise yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

HAFTA İÇİ GECE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

İstanbul'da haftanın her günü saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak.

HALI SAHA VE YÜZME HAVUZLARINA GİTMEK YASAK

Bunların dışında halı saha ve yüzme havuzları İstanbul'da kapalı kalmaya devam edecek. Genel Kurullar 300 kişiye kadar kapasite ile yapılabilecek. Kamu kurumları normal işleyişlerine, saatlerine geri dönecek.