Son dakika haber | İstanbul'da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası: 2 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de polis ekiplerini görünce kaçan ve yapılan 'dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelileri ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

Küçükçekmece'de polis ekiplerini görünce kaçan ve yapılan 'dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelileri ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Kaçan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalanırken, diğer şüpheli ise yakalanan arkadaşına attığı konumu takip eden polis ekiplerince araç içinde beklerken yakalandı. Nefes kesen kovalamaca, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre nefes kesen polis-hırsız kovalamacası, dün saat 13.50 sıralarında Küçükçekmece, Cennet Mahallesi'nde yaşandı. "Yıldırım Ekipler" olarak adlandırılan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yapılan devriye sırasında durumlarından şüphelenilen 2 kişiyi durdurmak istedi. Kaçan 2 zanlıyı takibe alan emniyet ekipleri ile hırsızlık zanlıları arasında caddede başlayan kovalamaca, ara sokaklarda sona erdi. Kovalama sonucu şüphelilerden biri yakalanırken, diğer zanlı bina aralarından kaçarak izini kaybettirdi. Bu arada zanlıların kaçarken boş bir arsaya attıkları sırt çantasını inceleyen polis, söz konusu çantada 2 eldiven, 4 tornavida, 1 İngiliz anahtarı ile hırsızlık sonucu ele geçirildiği değerlendirilen ziynet eşyalarını buldu.

ARAÇTAKİ HIRSIZ, YAKALANAN ARKADAŞINA KONUM ATINCA YAKAYI ELE VERDİ

Altınları muhafaza altına alan polis, bu sırada yakalanan şüphelinin cep telefonuna bir konum mesajı geldiğini fark etti. Hemen mesajdaki konumu inceleyen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Büro Amirliği ekipleri, konum atılan adresin 50 metre uzaklıktaki bir otomobili işaret ettiğini belirledi.

Yaklaşık 50 metre mesafede bulunan yere hareket eden emniyet ekipleri, E5 Karayolu istikametine kaçışa hazır duran bir araç ve bir şahsın araç çalışır vaziyette beklediğini fark etti. Aracın çevresini kuşatan polis, sürücü koltuğundaki şüpheliyi gözaltına aldı. Araç incelendiğinde, söz konusu şahısların birlikte hareket ettikleri anlaşıldı.

EVDE OLMAYAN AİLELERİN DAİRELERİNİ HEDEF SEÇMİŞLER

Çevrede yapılan çalışmalarda şahısların bir apartman dairesinden daire sakinlerinin evde olmadığı vakitte söz konusu eşyaları çaldıkları tespit edilirken, ayrıca bina içerisinde diğer üç dairenin kapılarının hırsızlık için zorlanması üzerine maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Evlerine girilen müştekiler emniyete davet edildi. Gözaltına alınan zanlılar ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ele geçirilen suç aletleri ve ziynet eşyaları ile birlikte Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Diğer yandan kovalamaca sırasında bina aralarından kaçarak izini kaybettiren üçüncü şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

(Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı