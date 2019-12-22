İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var

22.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:18

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul 'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle, İDO çok sayıda seferini BUDO da tüm seferleri iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan Lodos nedeniyle, Sarayburnu ve Cankurtaran sahil boyunca dalgaların yükseldiği görüldü. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamalarla Yalova ve Bursa seferlerini iptal etti.

Kaynak: DHA

İDO bu sabah 7.45 ile 15.30 arasındaki; Yenikapı-Yalova, Bursa-Büyükçekmece, Bursa-Kadıköy, Kadıköy-Yanikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. BUDO da bugünkü tüm seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.- İstanbul