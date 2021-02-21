İstanbul'da Kovid-19 sessizliği
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İstanbul'da Kovid-19 sessizliği

21.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:13
İstanbul'da Kovid-19 sessizliği

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan ve caddelerdeki sessizlik devam ediyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan ve caddelerdeki sessizlik devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle birçok noktada uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları araçtakilerde izin belgesi ve gerekli evrak kontrolü yaptı.

Ana arterler ve meydanlarında hareketliliğin çok az olduğu İstanbul'da, kısıtlamadan muaf olan turistler tarihi ve turistik mekanları ziyaret ediyor.

Güneşli bir pazar gününün yaşandığı kentte turistler, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Eminönü, Sirkeci ve Sultanahmet gibi tarihi mekanların tadını çıkarıyor.

Turistlerin, hediyelik eşya, market, şekerlemeciler ve kuruyemişçilerden alışveriş yaptığı görüldü.

Hafta sonları kalabalığıyla meşhur Bebek, Ortaköy, Emirgan sahilleri de kısıtlamadan muaf kişilerle evcil hayvanlarını dolaştırmaya çıkaranlara kaldı.

Öte yandan, İBB verilerine göre de kentte 12.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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