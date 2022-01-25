İstanbul'da karın ardından yeni tehlike! Sokağa çıkacaklar dikkat, yerler buz pistine dönecek - Haberler
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İstanbul'da karın ardından yeni tehlike! Sokağa çıkacaklar dikkat, yerler buz pistine dönecek

İstanbul'da önceki gece meydana gelen yoğun kar yağışının ardından bugün de yeni tehlike ortaya çıktı. Öğleden sonra sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte don ve buzlanma yaşanmaya başladı. Sürücülerin ve sokağa çıkacak vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

İstanbul'da önceki gece tüm kentte hayat durduran kar yağışının etkileri sürüyor. Binlerce vatandaş, yolların tıkanması nedeniyle geceyi oteller ve konaklama noktalarında geçirirken, bugün de yeni bir tehlikeye ortaya çıktı.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞÜYOR

Kentte sıcaklıkların hızla sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanmalar başladı. Önceki geceki kar yağışının da etkisiyle yerde oluşan buz birikintilerinin daha da kayganlaştığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Araç kullanan ve sokağa çıkacak vatandaşların çok dikkatli olması gerektiği belirtilirken, akşam saatlerinde buzlanmanın etkisini artıracağı ifade edildi. Ara sokaklardaki minik buz kütlelerinin dahi tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Kar Yağışı, İstanbul, Yaşam, Güncel, Haber

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