İstanbul'da kar yağışıyla ilgili tahminlerde değişiklik: Cuma sabahına kadar devam edecek

Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don

Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerde kar yağışının çarşamba günü İstanbul'u terk edeceği ifade edilmişti. Uzmanlar İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili tahminlerde bir değişiklik olduğunu belirterek bu gece, yarın ve cuma günü için de kar yağışı ihtimalinin olduğunu söyledi.

Meteoroloji, kar yağışının İstanbul'u çarşamba günü terk edeceğini ifade etmişti. Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili tahminlerde bir değişiklik olduğunu belirterek bu gece ve yarın sabah ile cuma sabahı bir kar yağışı ihtimalinin daha olduğunu söyledi.

Bünyamin Sürmeli'nin açıklaması şu şekilde;

"İstanbul'da deniz etkisi kar önümüzdeki saatlerde de gelmeye devam edecek. Öğlene kadar aralıklarla kar alacağız. Öğleden sonra deniz etkisi bozulmaya başlayacak, kar yağışını azalarak almaya başlayacağız. Öğleden sonra yavaş yavaş zayıflayacak ama bir değişiklik var. Çarşamba öğleden sonra devam ediyor, perşembeden sonra karla karışık yağmur diyorduk ama yarın sabah saatlerinde İstanbul tekrar kar alabilir.

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli

"MART AYI İÇİN SÜRPRİZLER OLABİLİR"

Cuma sabahı da bir kar ihtimali daha çıktı. Cumadan cumaya bu sistem bir haftayı tamamlayacak. Bu havanın bir açıp bir kapaması ayrı bir sıkıntıyı, gece ayaz ve buzlanmayı getiriyor Marmara için. Mart ayı için bir sürprizler olabilir."

İSTANBUL'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da cumartesi akşamı başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının yanı sıra birçok noktada pus da etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gidiş güzergahında trafik yoğunluğu görüldü.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun kar yağışı nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik durma noktasına gelirken, Avrasya Tüneli'nin Yenikapı çıkışında trafik durdu. Bazı araç sürücüleri, araçlarını yol kenarına park ederek yağışın durmasını bekledi. Buzlanma nedeniyle araçların yolda kalması da trafikte sıkışıklığa neden oldu.

Bakırköy'de ve Esenyurt'ta karla kaplanan ve görüş mesafesi azalan sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler karla kaplanan park halindeki araçlarını temizlerken, çocuklar da sokak aralarında arkadaşları ve aileleriyle kar topu oynadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'LERE KADAR ÇIKTI

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zorlandı. Üsküdar'ın sahil kesiminde yağış etkisini artırarak devam ederken, bazı bölgelerde don olayı meydana geldi. Ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Üsküdar-Beşiktaş arasındaki motor seferleri bir süre yapılamadı. Metro İstanbul, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.27 itibarıyla yüzde 71'e ulaşırken, saat 09.40'de yüzde 69, saat 10.00'da yüzde 65, saat 10.20'te yüzde 51 oldu.