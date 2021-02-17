İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? AKOM tarih verdi
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İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? AKOM tarih verdi

17.02.2021 17:50 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yoğun kar yağışının etkisinin azalacağını, yarından itibaren Marmara Bölgesi'ne gelen yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle karla karışık yağmur görülebileceğini açıkladı.

İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkili olan ve bu sabah yeniden etkisini artıran kar yağışı şehri terk ediyor.

AKOM verilerine göre kuvvetli kar yağışı geçişleri, bugün sabah erken saatlerden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle beraber tekrar etkili oldu. Peş peşe gelen hava kütleleri İstanbul'un her iki yakasında yoğun kar yağışına neden olurken, kent genelinde mevcut kar kalınlığına ilave 5-10 santimetre aralığında kar birikintisi ölçüldü.

ŞİLE'DE KAR KALINDIĞI 70 SANTİMETREYE ULAŞTI

AKOM verilerine göre kar kalınlığı bugün Şile'nin Darlık ve Ağva mevkilerinde 60-70 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığı Hadımköy'de 40 santimetre, Beykoz'da 35, Şişli'de 30, Arnavutköy'de ise 30 santimetre olarak ölçüldü.

AKOM KARIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

AKOM'un paylaştığı verilere göre İtfaiye ve Park Bahçeler ekipleri tarafından kuvvetli kar yağışı ve rüzgâr nedeniyle 16 çatı uçması, 603 ağaç ve direk devrilmesi, 85 tehlike arz eden parça olayına müdahale edildi. Bu olaylar nedeniyle 126 araç zarar gördü.

Eyüpsultan ve Şile ilçelerinde ahırların çatılarının çökmesi nedeniyle 10 hayvan telef olurken, mahsur kalan 30 hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YARIN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ YİTİRİYOR

AKOM yetkilileri, kar yağışının etkisinin azalacağını, yarından itibaren Marmara Bölgesi'ne gelen yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle karla karışık yağmur görülebileceğini açıkladı.

İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? AKOM tarih verdi
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