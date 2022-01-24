İstanbul'da kar etkili oluyor - Esenler/Bakırköy/Bahçelievler
AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel
Esenlerde vatandaşların yolu kendi cabaları ile tuzlaması Bakırköy'de yolda yürüyen vatandaşlar Bahçelievlerde etkili kar yağışı İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı Esenler, Bakırköy ve Bahçelievler'de hayatı olumsuz etkiledi.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Esenlerde vatandaşların yolu kendi cabaları ile tuzlaması
Bakırköy'de yolda yürüyen vatandaşlar
Bahçelievlerde etkili kar yağışı İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı Esenler, Bakırköy ve Bahçelievler'de hayatı olumsuz etkiledi.