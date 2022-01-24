İstanbul'da kar etkili oluyor - Esenler/Bakırköy/Bahçelievler - Haberler
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İstanbul'da kar etkili oluyor - Esenler/Bakırköy/Bahçelievler

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Esenlerde vatandaşların yolu kendi cabaları ile tuzlaması Bakırköy'de yolda yürüyen vatandaşlar Bahçelievlerde etkili kar yağışı İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı Esenler, Bakırköy ve Bahçelievler'de hayatı olumsuz etkiledi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Esenlerde vatandaşların yolu kendi cabaları ile tuzlaması

Bakırköy'de yolda yürüyen vatandaşlar

Bahçelievlerde etkili kar yağışı İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı Esenler, Bakırköy ve Bahçelievler'de hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da kar etkili oluyor - Esenler/Bakırköy/Bahçelievler

İstanbul'da kar etkili oluyor - Esenler/Bakırköy/Bahçelievler

İstanbul'da kar etkili oluyor - Esenler/Bakırköy/Bahçelievler

AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri

Bahçelievler, İstanbul, Esenler, kar, Güncel, Haber

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