İstanbul'da kar etkili oluyor - Esenler/Bakırköy/Bahçelievler

Esenlerde vatandaşların yolu kendi cabaları ile tuzlaması Bakırköy'de yolda yürüyen vatandaşlar Bahçelievlerde etkili kar yağışı İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı Esenler, Bakırköy ve Bahçelievler'de hayatı olumsuz etkiledi.