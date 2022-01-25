İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Anadolu Yakası, Kartal Kavacık bölgesinden karın keyfini cıkartan çocuklar Bağcılar-Esenler TEM yolunda park etmiş ve tersten gelen araç görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler TEM.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası, Kartal Kavacık bölgesinden karın keyfini cıkartan çocuklar
Bağcılar-Esenler TEM yolunda park etmiş ve tersten gelen araç görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler TEM