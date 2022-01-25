İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler

Anadolu Yakası, Kartal Kavacık bölgesinden karın keyfini cıkartan çocuklar Bağcılar-Esenler TEM yolunda park etmiş ve tersten gelen araç görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler TEM.