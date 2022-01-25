İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler - Haberler
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İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Anadolu Yakası, Kartal Kavacık bölgesinden karın keyfini cıkartan çocuklar Bağcılar-Esenler TEM yolunda park etmiş ve tersten gelen araç görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler TEM.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası, Kartal Kavacık bölgesinden karın keyfini cıkartan çocuklar

Bağcılar-Esenler TEM yolunda park etmiş ve tersten gelen araç görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler TEM

İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler

İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler

İstanbul'da kar etkili oluyor - Anadolu Yakası ve Bağcılar Esenler

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

Anadolu Yakası, Bağcılar, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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