İSTANBUL'DA KAR ANİDEN BASTIRDI, YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER KARTOPU OYNADI - Haberler

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İSTANBUL'DA KAR ANİDEN BASTIRDI, YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER KARTOPU OYNADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Tüneli'nde bir anda kilitlenen trafikte kalan sürücüler, yolda ilerlemeyi beklerken kartopu oynadı.

Kar yağışı akşam saatlerinde aniden bastırdı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafiğe çıkan sürücüler de yolların karla kaplanması nedeniyle güçlükle ilerledi. Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli'ndeki trafik akışı da kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Bu sırada bekleyen sürücüler, kendi aralarında kartopu oynadı. Kar yağışı İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL'DA KAR ANİDEN BASTIRDI, YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER KARTOPU OYNADI

İSTANBUL'DA KAR ANİDEN BASTIRDI, YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER KARTOPU OYNADI

İSTANBUL'DA KAR ANİDEN BASTIRDI, YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER KARTOPU OYNADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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