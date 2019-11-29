Bir günde iki İstanbul! Öğleden sonra beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı

29.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:42

İstanbul'da gün boyu etkili olan lodos ve sağanak yağışın ardından öğleden sonra güneş açtı. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte İstanbul semalarında beliren gökkuşağı ise vatandaşları kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji de İstanbul'da havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtilmişti. Öte yandan yurdun genelinin de parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyordu.

VATANDAŞLARA UYARI

Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görüldü. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı. İstanbul'da bu sabah etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluştu. Ara sokaklardan gelen yağmur suyu, sahil yolunda mazgalların tıkanmasıyla yolda birikti.

İŞLER BİR ANDA DEĞİŞTİ

Sahil yolundaki araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Tam şehir tamamen yağışa teslim oldu derken işler bir anda değişti.

1 GÜNDE 2 İSTANBUL

İstanbul'da sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından öğleden sonra oluşan gökkuşağı kendisine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar binaların çatısına çıkarak gökkuşağı ile selfie çekildi.

İşte hayran bırakan o görüntüler;

Kaynak: DHA