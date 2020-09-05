Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı! 4 ilde etkili olacak
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Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı! 4 ilde etkili olacak

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar akşam saatlerine kadar etkili olacak.

05.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:11

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

SEL VE HEYELAN UYARISI

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli esecek. Yağışların, akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı! 4 ilde etkili olacak

Kaynak: AA

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