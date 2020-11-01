Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi

İstanbul Bahçelievler'de bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu, medya sektöründe çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi yaşamını yitirdi. Çevredekiler olayın şokunu atlatamazken, apartman sakinlerinden biri "Cam çerçeve indi, çoluk çocuk dışarı koştuk" diyerek yaşananları anlattı.

Mahmutbey 4. sokakta saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

HENÜZ 31 YAŞINDAYDI

Patlama sesini duyan apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Binaya girerek yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dairede yaşayan kadının cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede merhumun 31 yaşındaki medya mensubu Fatma Mavi'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak üzerinde ve dairede inceleme yaptı.

Olay yerindeki çalışmaların ardından genç kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşanan patlamada evin camları kırılarak sokağa döküldü. Patlamanın gaz sıkışmasından olduğu ihtimali üstünde duran ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

"CAM ÇERÇEVE İNDİ"

Apartman sakinlerinden Mahmut Yüzgör, "Yatıyordum. Patlamayı duydum. Pat diye bir ses çıktı. Dışarı çıktık. Onların balkonda doğal gaz kombisi var. Herhalde o patladı. Cam çerçeve dışarıda. Çoluk çocuk dışarı koştuk. İçeride bir kadın tek yaşıyordu" dedi.

"ÇOK TATLI BİR KIZDI"

Ev sahibi Nevin Pekkuru, "Kiracımdı. Sabah bana evinizde patlama oldu diye telefon geldi. Kiracının numarasını istediler. İnanamadım. Komşumu aramak istedim. Komşuyu arayınca böyle bir olayın olduğunu söylediler. Kendi tek yaşıyordu. Nişanlıydı. Nişanlısından ayrıldığını biliyorum. Bir kanalda kamera arkasında çalışıyorum dedi. 31 yaşlarındaydı. Olay yeri inceleme içeride. Ben evimde değilim. Kıza çok üzüldüm, çok şeker bir kızdı. Tatlıydı. Komşularımdan bir şikayet yoktu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı