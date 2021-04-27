İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden gaz kokusu
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İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden gaz kokusu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | Güncel

İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden gaz kokusu İstanbul'da gece yarısı kentin sahil kesimlerindeki ilçelerde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu.

İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden gaz kokusu

İSTANBUL - İstanbul'da gece yarısı kentin sahil kesimlerindeki ilçelerde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kokunun bir doğalgaz tankeri gemisinden kaynaklanan sızıntı nedeniyle çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da gece saatlerinde kentin sahil kesimlerine yakın ilçelerde yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Bakırköy'den Silivri'ye kadar uzanan yoğun gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların ihbarı üzerine İGDAŞ ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda gaz kokusunun saat 02: 00 sularında Bakırköy açıklarından Avcılar istikametine seyir halinde olan bir doğalgaz tanker gemisinden kaynaklanan sızıntı nedeniyle geminin güzergahındaki ve çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı.

Avcılar sahiline koşu için çıktığını söyleyen Mehmet Ayyıldız, "Ben genelde her sabah burada koşuya çıkarım. Bugün de koşuya çıktığımda saat 02: 30 sıralarında yoğun miktarda bir gaz kokusu vardı ama belli bir noktaya kadardı. Belli bir noktaya kadar gaz vardı, belli bir noktadan sonra gaz kokusu kesiliyordu. Daha sonra 03: 30 - 03: 45 gibi de koku kesildi. Ama nereden kaynaklı neyden kaynaklı onu bilemiyoruz. Koşarken baktım belki sağdan soldan bir doğalgaz kaçağı olursa ilgili noktalara bir haber verelim diye ama göremedik, tabi yoğun miktarda vardı. Koku vardı ama nereden kaynaklandığını teknik olarak bilemiyordum. Koşu esnasında sahil kenarına yanaşan bir yük gemisi vardı. Ama hangi maksatla hangi nedenle burada kıyıya doğru yanaştığını bilmiyorum. Vatandaş olarak acaba yağ mı akıtıyor denize diye baktık ama bir şey göremedik. Zaten gemi gittikten sonra koku da tamamen yok oldu"dedi.

"Tedirgin olduk"

"Yoğun miktarda bir gaz kokusu vardı. Acaba bir kaçak mı var çünkü daha önce medyadan da takip ediyorduk, gaz sıkışmasından kaynaklı patlamalar oluyordu. Ben o yüzden koşumu yarım bıraktım. Normalde daha fazla sürüyordu koşum ama o gaz kokusunu aldıktan sonra bir tedirgin olduğumdan dolayı koşumu da yarım bıraktım" diye konuştu.

İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden gaz kokusu
İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden gaz kokusu
İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden gaz kokusu
İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden gaz kokusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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