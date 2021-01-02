İstanbul'da evinin önünde cesedi bulunan Ali, Antalya'da toprağa verildi
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İstanbul'da evinin önünde cesedi bulunan Ali, Antalya'da toprağa verildi

02.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:22
İstanbul'da evinin önünde cesedi bulunan Ali, Antalya'da toprağa verildi

İSTANBUL'da oturduğu apartmanın önünde cansız bedeni bulunan Ali Deniz Tevke (24), Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL'da oturduğu apartmanın önünde cansız bedeni bulunan Ali Deniz Tevke (24), Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde toprağa verildi.

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Eski Toptaşı Caddesi'nde önceki gece devriye gezen mahalle bekçileri, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada ölü bulunan kişinin Ali Deniz Tevke olduğu saptandı. Tekve'nin, önünde cesedinin bulunduğu binanın dördüncü katında oturduğu tespit edildi.

Ali Deniz Tevke'nin cenazesi, işlemlerinin ardından dün gece Antalya'ya getirildi. Döşemealtı ilçesinde tapu takip işiyle uğraşan Hasan Tevke'nin oğlu olan İngilizce bölümü son sınıf öğrencisi Ali Deniz Tevke Kevşirler Mahallesi'ne götürüldü. Bitkin görünen ve yakınlarının desteğiyle ayakta duran anne İjlal Benal, cenaze aracıyla gelen oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Hasan Tevke ve akrabaları da gözyaşlarına boğuldu. 

Evinin önünde yakınlarından helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürülen Ali Deniz Tevke, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


İstanbul'da evinin önünde cesedi bulunan Ali, Antalya'da toprağa verildi
İstanbul'da evinin önünde cesedi bulunan Ali, Antalya'da toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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