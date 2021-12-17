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İstanbul'da eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi

İstanbul'da eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, sahte alkolle bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, sahte alkolle bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda eğlence mekanına denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken mekanların gerekli işletme evrakları da kontrol edildi. Türkiye'de son günlerde yaşanan sahte alkol ölümleriyle ilgili arttırılan denetimlerde eğlence mekanlarında, satılan alkollü içeceklerin bandrolleri (TAPDK) belgeleri kontrol edildi. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde mekanlarda sahte alkole rastlanmazken denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul'da eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi

İstanbul'da eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi

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