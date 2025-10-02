Depremlerin ardından tedirginlik sürerken bu kez Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yerin yaklaşık 5 büyüklüğünde sarsıldığı bildirildi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem, vatandaşların panikle sokaklara çıkmasına neden oldu. Kurumdan yapılan ilk açıklamada ise "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi. İstanbul'da deprem olacak mı, 2 Ekim Perşembe bu akşam deprem bekleniyor mu (Şener Üşümezsoy - Ahmet Ercan)?

VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre Marmaraereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,71 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar panikle dışarıya çıkarak güvenli alanlara yöneldi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum rapor edilmemiştir. Saha taramaları sürmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: HASAR İHBARI GELMEDİ

Deprem sonrası İstanbul Valiliği de bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından ilimizde şu ana dek herhangi bir hasar bilgisi tarafımıza ulaşmamıştır. Saha ekiplerimiz sahada inceleme çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği değerlendirilen yapılardan uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHADA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahada tarama faaliyetlerine başlamıştır. Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN İLK DEĞERLENDİRMELER

Depremin ardından NTV'ye bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Deprem Marmara Denizi içinde, ana kolun açığında gerçekleşti. Önceki 6,2 büyüklüğündeki depremden daha uzak bir bölgede oldu. Büyük bir depremin habercisi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy ise A Haber yayınında, "İstanbul'a yakın olduğu için geniş bir alanda hissedildi. Bu tür depremler normaldir, bundan sonra büyük deprem olacak demek iddialı olur. Fayın aktif olduğunu göstermesi açısından önemlidir ama enerjiyi boşaltır demek doğru değil" açıklamasında bulundu.

DEPREM BEKLENTİLERİ TARTIŞILIYOR

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin Silivri Çukuru'nun batı kenarında meydana geldiğini ve 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depremiyle bağlantılı olduğunu belirterek fayın yalnızca bir bölümünün kırıldığını söyledi. "Bu aslında o senaryonun yarısıdır, diğer yarısı henüz kırılmadı" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise, "Kaygıya gerek yok, bu önemli bir deprem değil. 2075 yılına kadar Kuzey Marmara'da büyük bir deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM DEĞİL"

Prof. Dr. Süha Özden de A Haber'e yaptığı değerlendirmede, "5 büyüklüğündeki bir deprem panik yaratmış olabilir ama bu çok büyük bir deprem değildir. Orta ölçekli depremlerin başlangıç seviyesinde sayılabilir. Panik oluşmasının nedeni, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisindeki bölümünde uzun süredir kırılma olmaması ve büyük deprem beklentisinin varlığıdır" dedi.