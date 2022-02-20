İstanbul'da denizden toplanan atıklar karada sergilendi

Geri Dönüşüm ve Kazanımcılar Derneği (GEKADER) üyeleri, Bebek sahilinde farkındalık oluşturmak için plastik atık topladı.

Bebek İskelesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ile Türkiye'nin 50 yıllık ilk resmi belgeli ticari balıkçısı Necla Yazıcı, iki tekneyle Marmara Denizi'ne açıldı.

Denizin kıyı kesimlerindeki atık plastikleri toplayan üyeler, bunları karaya çıkararak sergiledi. Toplanan atıkların arasında leğenler, yağ ile şampuan şişeleri ve kullanılmayan ağlar dikkati çekti. Çok sayıda plastik şişe atığı da denizden çıkarıldı.

"Atıkların hepsi çöp değil, geri dönüştürülebilir ürünler"

GEKADER Başkanı Fatih Eren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ambalajların çöp olmadığına, plastiğin ise hayatın birçok alanında kullanıldığına dikkati çeken Eren, "Aslında atıkların hepsi çöp değil, geri dönüştürülebilir ürünler. Organizasyonu, sadece toplum bilincinin arttırmak için yaptık. Ayrıştırıldığı zaman her biri geri dönüştürülebilir ürünler. İşte, görmüş olduğunuz şu pet şişelerden 25'i bir gömlek oluyor. Çuvallar günlük hayatımızda kullandığımız arabamızın tamponu oluyor mesela. Dolayısıyla bunların ayrı ayrı ayrıştırılıp geri dönüştürülmesi lazım." diye konuştu.

Yazıcı ise denize aşık ve tutkun biri olarak bu işlemi her zaman gerçekleştiğini, çıkardıkları atıkları ise denizde her zaman bulabildiğini kaydetti.