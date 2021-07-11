İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı

Kağıthane'de bir saldırgan, silahlı kavgaya müdahale eden "Gece Kartalları" diye bilinen bekçilerden birinin başına silah dayadı.

Kağıthane'de bir saldırgan, silahlı kavgaya müdahale eden "Gece Kartalları" diye bilinen bekçilerden birinin başına silah dayadı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve adli makamlarca serbest bırakılan saldırgan, ikinci kez gözaltına alınıp yeniden serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde semt meydanında iki grubun silahlı kavga yaptığı yönünde ihbar gelmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen bekçiler, kavgaya karışan tarafları ayırmak için müdahale etti. O esnada bir şahıs, kavgayı ayırmak için mücadele eden bekçilerden birinin başına silah dayadı. Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaşan şahıs ardından koşarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bekçinin kafasına silah dayadı

Olayın ardından çalışma başlatan Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, bekçinin kafasına silah dayayan şahsın Hakan K. olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, şahsı saklandığı yerde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa, "görevli memura mukavemet", "tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Bu suçlardan adliyeye sevk edilen şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İkinci kez serbest bırakıldı

Şahsın serbest kalmasının ardından araştırmalara devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerine ve görgü şahitlerine ulaştı. Gelişmelerin ardından savcılık talimatı üzerine serbest bırakılan Hakan K. saklandığı amcasının evinde Kağıthane polisi tarafından tekrardan gözaltına alındı. Ancak adliyeye götürülen şahıs, tutuklama talebiyle sevk edildiği adli makamlarca bu kez de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı