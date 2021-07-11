İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı

İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de bir saldırgan, silahlı kavgaya müdahale eden "Gece Kartalları" diye bilinen bekçilerden birinin başına silah dayadı.

Kağıthane'de bir saldırgan, silahlı kavgaya müdahale eden "Gece Kartalları" diye bilinen bekçilerden birinin başına silah dayadı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve adli makamlarca serbest bırakılan saldırgan, ikinci kez gözaltına alınıp yeniden serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde semt meydanında iki grubun silahlı kavga yaptığı yönünde ihbar gelmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen bekçiler, kavgaya karışan tarafları ayırmak için müdahale etti. O esnada bir şahıs, kavgayı ayırmak için mücadele eden bekçilerden birinin başına silah dayadı. Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaşan şahıs ardından koşarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bekçinin kafasına silah dayadı

Olayın ardından çalışma başlatan Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, bekçinin kafasına silah dayayan şahsın Hakan K. olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, şahsı saklandığı yerde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa, "görevli memura mukavemet", "tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Bu suçlardan adliyeye sevk edilen şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İkinci kez serbest bırakıldı

Şahsın serbest kalmasının ardından araştırmalara devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerine ve görgü şahitlerine ulaştı. Gelişmelerin ardından savcılık talimatı üzerine serbest bırakılan Hakan K. saklandığı amcasının evinde Kağıthane polisi tarafından tekrardan gözaltına alındı. Ancak adliyeye götürülen şahıs, tutuklama talebiyle sevk edildiği adli makamlarca bu kez de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı
İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı
İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı
İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı
İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı
İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı
İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Kahraman kasiyer! Genç kız silaha karşı direndi, hırsız kaçtı
Kahraman kasiyer! Genç kız silaha karşı direndi, hırsız kaçtı
Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vahap Seçer Muharrem İnce Numan Kurtulmuş
Magazin Tolga Akış Şeyma Subaşı Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Alper Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da dehşet anları: Bekçinin başına silah dayadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 10:19:42. #1.14#

title