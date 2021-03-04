İstanbul'da cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla beraber başladı. Bu noktada "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?" merak ediliyor. Peki, İstanbul'da cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Salgın sürecinde vaka artışının önüne geçmek amacıyla uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında normalleşme adımları geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla beraber başladı. Bu noktada "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?" merak ediliyor. Peki, İstanbul'da cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Son dakika haberi: Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı üzerinde de uygulanan normalleşme adımları ile beraber ülke çapında konuya dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda binlerce kişi "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri bakanlığı tarafından 1 Mart itibarıyla uygulamaya geçen kararlar da kamuoyu ile paylaşılmıştı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Öte yandan 81 ilde uygulanan hafta içi kısıtlamaları 21.00-05.00 saatleri aralığında devam ettirilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.