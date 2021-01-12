İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
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İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı

12.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre İstanbul'da cuma günü başlayacak kar yağışı 4 gün boyunca etkisini sürdürecek. Cuma gününe kadar sıcaklıkların 15-16 derece düşeceği ifade edilirken, kar yağışının ilk olarak İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir ilçelerinde görüleceği kaydedildi.

İstanbul'da kar yağışıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, kar yağışının ilk olarak düşeceği ilçeleri de tek tek sıraladı. Yağışın Marmara Bölgesi'nin genelinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'de gerçekleşeceğini belirten Sürmeli, şu ifadeleri kullandı;

"Son gelen yağışlar barajlara etki etti ama minimal bir etki. Günler seviyesinde bir artış olsa onu gözle görmek zor ama güzel bir yağıştı. Fena değildi. Derdimize derman mı? Hayır. Daha daha daha yağışların gelmesi gerekiyor. Geliyor mu peki? Geliyor.

"MARMARA'DA GECE KUVVETLİ BİR SAĞANAK VAR"

Ocak ortalamasına yakın gideceğiz. Ocak yağışlı aylarımızdan bir tanesi, tekrar söylüyoruz; Ekim-Kasım-Aralık dönemindeki yağışlarımızı kaybettik. Bundan sonra her şey yolunda gitse bile su iktisadına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü elimizde 1,5-2 ay var. Nisan yağmurlarını zaten tutamıyoruz. Barajlara gelenin çok küçük kısmı yansıyor, büyük kısmı akışa geçiyor.

Ne bekliyoruz? Bugün akşam saatlerinden itibaren tekrar yağış bekliyoruz. Marmara'dan giriş yapacak. Gece kuvvetli bir sağanak var. Marmara ve Ege'de su baskınlarına dikkat diyoruz. Yarın da kesintilerle bu sağanaklar devam ediyor. Ağır, kuvvetli bir sağanak. Arkasından da iç bölgelere doğru ilerleyip, Doğu Karadeniz'e geliyor. Doğu Anadolu'da çok etki yapmadan ömrünü tamamlayacak.

İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli.

"İZMİR BİLE 5 DERECEYE GERİLİYOR"

Bir soğuk hava geliyor. Hepimiz kar bekliyoruz. Gelen kar yağışının durumu şu; Cumaya kadar sıcaklık 5 dereceye iniyor. 2-3 gün içinde sıcaklıklar 15-16 derece düşüyor. İstanbul'da perşembe günü soğuk girişi başlıyor. Nerede? Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir civarında kar yağışını havada görebiliriz. Cuma günü, sabah-öğle aralığında ise kar ihtimali var. Modellerdeki bu görüntünün olasılığı yüzde 60'ların üzerinde. İstanbul için böyle bir ihtimal var. Yüzde 50 üzerinde kar görünüyor. Başkentte kar görünüyor. Marmara'nın geneli için kar görünüyor. İç Ege için görünüyor, Batı Karadeniz için kar görünüyor. Hatta İzmir bile 5 dereceye geriliyor. Hafta sonu itibariyle yağış bitiyor. Soğuk biraz kalacak. Buzlanmaya biraz dikkat diyoruz."

İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haber Yorumları (4)
COVİD 19: Kar Mar yok beklemeyin İstanbulda yağan yağmurda zaten tuz bombası oluşturarak yağdırıldı. .
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JOHNNY: Her sen söyledikleri tarihten 1 ay sonra yağıyo demekki şubata kadar kar yok.
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HAKAN ARSLANOĞLU: İlçelere kar tanecikleri kaçar tane düşecek onu da yazın barı
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