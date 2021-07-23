İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı
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İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde Recep Kılıç'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan 3 kişi İzmir'de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde Recep Kılıç'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan 3 kişi İzmir'de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz'da İstanbul Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi'nde Recep Kılıç'ı silahla öldürdüğü ve Y.B'yi yaraladığı iddiasıyla aranan 3 kişinin bulunduğu 34 CTR 867 plakalı otomobilin Bornova ilçesine seyir halinde olduğu bilgisi üzerine, Ege Üniversitesi kavşağında havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu.

Araç içindeki A.Ç., M.Ç., A.H.M., A.K. ve M.A.G'nin UYAP üzerinden sorgulamalarını yapan ekipler, A.Ç., M.Ç. ve A.H.M'nin İstanbul'da "Kasten adam öldürme" suçundan arama kaydı olduğunu tespit etti.

Zanlılar gözaltına alındı.

İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
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