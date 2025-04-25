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İstanbul'da büyük deprem olacak mı, 7 üzeri deprem olma ihtimali var mı?

İstanbul'da büyük deprem olacak mı, 7 üzeri deprem olma ihtimali var mı?
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Deprem bilim Naci Görür, "1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir" açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul'da büyük deprem olacak mı, 7 üzeri deprem olma ihtimali var mı?

Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından katıldığı televizyon programında, "1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir. Küçümsemeyin. Elinizdeki parayı yazı mı tura mı diye atarsanız yüzde 50 ile atıyorsunuz" açıklamasında bulundu. İstanbul'da büyük deprem olacak mı, 7 üzeri deprem olma ihtimali var mı?

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yarattığı tartışmalar devam ederken; deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"7'DEN BÜYÜK DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜZDE 47"

Habertürk canlı yayınına katılan Görür, "1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir. Küçümsemeyin. Elinizdeki parayı yazı mı tura mı diye atarsanız yüzde 50 ile atıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da büyük deprem olacak mı, 7 üzeri deprem olma ihtimali var mı?

"BEKLEDİĞİMİZ DEPREM OLURSA TÜRKİYE DİZ ÜSTÜ ÇÖKER"

"23 Nisan depreminde küçük deprem oldu, herkes rahatladı. 'Hiçbir şey yıkılmadı' dendi" ifadelerini kullanan Görür, şöyle konuştu: "Bizim beklediğimiz deprem bu değil. 3 milyona yakın takipçim var. Havayı alıyorum. İstanbul bölgesinde, Marmara denizinde beklediğimiz büyük deprem olursa kesinlikle bugünkü manzarayı görmeyeceğiz. Bir yıkım göreceğimiz kesin. İstanbul'daki ekonominin, büyük ölçüde üretimin duracağı kesin. Ekonomi, üretim durursa İstanbul oturur yerine, bütün Türkiye diz üstü çöker. Ne ekonomik ne siyasi bağımsızlığımız kalır. Bir İstanbul depremi olduğu zaman insanım ölmesin istiyorum. Can güvenliğimi istiyorum."

"AFET BAKANLIĞI KURULSUN"

Görür ayrıca "Bir Afet Bakanlığı kurulsun, Türkiye'nin bütün kentlerini deprem dirençli hale getirmeye soyunsun. 10 senede yapsın, 25 senede yapsın. Sadece İstanbul'u değil bütün Türkiye'yi 20 senede deprem dirençli rahat rahat yaparız. Havaalanı, yol, köprü az yapalım. Filan bütçeye 3 lira verirken depreme 5 lira verelim. Çoluk çocuğumuzun neslini garanti altına alalım" sözlerini sarf etti.

"ÜLKEMİZ DEPREM ÜLKESİDİR"

"Bizim ülkemizde terk edecek bir karış toprağımız yok" diyen Görür, "Ülkemiz deprem ülkesidir. Kentlerimizin, köylerimizin çoğu faylardan etkilenmektedir. Her yerde deprem vardır. Yapılacak tek şey ülkeyi deprem dirençli hale dönüştürmektir. Dünya başarmıştır, Türkiye neden başarmasın? Devlet, hükümet, belediye, halkıyla omuz omuza verip bu makus talihimizi yenmektir. Depremde siyaset olmaz. Ayrılık gayrık olmaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük panik yaratmış, metruk haldeki bir bina çökerken; 9 bina için tahliye karar verilmişti. Çok sayıda yurttaş ise geceyi sokaklarda ve parklarda geçirmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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