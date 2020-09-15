Akaryakıt istasyonunda kendini ateşe verdi, dehşet anları kameralara yansıdı Beyoğlu'nda akli dengesi yerinde olmadığı tahmin edilen bir şahıs akaryakıt istasyonunda benzin dökerek kendini ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen adam akaryakıt çalışanları tarafından söndürülmeye çalışılırken, o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs akaryakıt istasyonunda benzin dökerek kendini yaktı. Dehşet anları kameralara yansırken, alev topuna dönen şahıs çalışanlar tarafından su ve yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Vücudunda orta dereceden yanık oluşan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Yılmaz E., akaryakıt istasyonuna gelerek elindeki şişeyle benzin istedi. Çalışanların vermemesi üzerine yürümeye başlayan şahıs, elindeki şişenin dibinde kalan az miktarda bir benzini üstüne döktü. Ardından şahıs cebinden çıkarttığı çakmağı çakarak kendini ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen şahıs, istasyonun içerisinde etrafa koşuşturmaya başladı. Yılmaz E.'nin yandığı gören çalışanlar ve vatandaşlar dehşete kapıldı. Birkaç çalışan ise alev topuna dönen adama su ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin sonrasında üstünü başını çıkartan şahıs, yaralı halde yere yığıldı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs elinde bidonla istasyon dışına doğru yürüyor. O esnada şahıs benzini döküyor ve kendini yakıyor. Bir anda alev topuna dönen şahıs etrafa koşuşturuyor. Bir süre sonra da yere düşüyor. Şahsı gören çalışanlar izledikten sonra su ve yangın söndürme tüpüyle müdahale ediyor. Vatandaşlar ise şaşkınlıkla olanları izliyor.

POLİS NEZARETİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından ihbar üzerine istasyona polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vücudunda yanma olan ve çırılçıplak kalan Yılmaz E.'ye itfaiye eri kıyafeti giydirdi. Polis ekipleri ise şahısla konuşmaya çalışarak olayı neden gerçekleştirdiğini sordu. Ancak akli dengesi bozuk olan şahıs, sağlık ekipleri tarafından polis nezaretinde ambulansa bindirildi. Vücudunda yanık olan Yılmaz E., tedavi edilmek üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şahsın yanan kıyafetlerini bir poşete doldurarak delil niteliğinde incelemek üzere emniyete götürerek, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA