İstanbul'da 8 deniz taksi suya indirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) kentte trafiğini rahatlatmak amacıyla yerli ve milli olarak üretimi yapılan 50 deniz taksiden 8'i denize indirilerek hizmete başladı. 24 Eylül Dünya Denizcilik Günü'nde gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşım alanında denizlerimizden faydalanma noktasında ciddi adımlar atmalıyız. Denizin payını en üst seviyeye taşımamız gerekiyor" dedi.

İBB tarafından yerli ve milli olarak üretilen 50 deniz taksiden yapımı tamamlanan 8 deniz taksi denize indirildi. Engellilerin, bebek arabalı ailelerin ve bisikletlilerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde özel olarak tasarlanan deniz taksiler, on yolcu kapasiteli olarak çalışacak. Haliç Tersanesi'nde düzenlenen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Can Akın Çağlar ve Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan katıldı.

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