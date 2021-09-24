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İstanbul'da 8 deniz taksi suya indirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da 8 deniz taksi suya indirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) kentte trafiğini rahatlatmak amacıyla yerli ve milli olarak üretimi yapılan 50 deniz taksiden 8'i denize indirilerek hizmete başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) kentte trafiğini rahatlatmak amacıyla yerli ve milli olarak üretimi yapılan 50 deniz taksiden 8'i denize indirilerek hizmete başladı. 24 Eylül Dünya Denizcilik Günü'nde gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşım alanında denizlerimizden faydalanma noktasında ciddi adımlar atmalıyız. Denizin payını en üst seviyeye taşımamız gerekiyor" dedi.

İBB tarafından yerli ve milli olarak üretilen 50 deniz taksiden yapımı tamamlanan 8 deniz taksi denize indirildi. Engellilerin, bebek arabalı ailelerin ve bisikletlilerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde özel olarak tasarlanan deniz taksiler, on yolcu kapasiteli olarak çalışacak. Haliç Tersanesi'nde düzenlenen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Can Akın Çağlar ve Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan katıldı.

"DENİZ TAKSİLER İSTANBUL'UN 98 NOKTASINDAN ÇAĞIRILABİLECEK"

Deniz Taksi projesinin, 2021 yılının Ocak ayında aldıkları kararla başladığını belirten İmamoğlu, "Deniz taksi İstanbul'a hem nitelik hem de hızlı ulaşım açısından farklı bir soluk getirecek. Bugün ilk 8 deniz taksimizi denize indiriyoruz. Toplamda 5'i hibrit olmak üzere 50 adet deniz taksi üretilecek. Deniz taksiler Ekim ayında hizmete girecek. Hibrit sistemli deniz taksilerimiz 10 yolcu kapasiteli olacak. İstanbul'un 98 noktasından çağırılabilecek bir kabiliyete sahip olacak" dedi.

"FARKLI DENİZ TAKSİ RUHSATLARI TEK BİR SİSTEM ALTINDA TOPLANACAK"

Deniz taksi ağını genişletmeyi amaçladıklarını belirten İmamoğlu, "Taksilerimizin yüksek hıza çıkabilme ve engelli vatandaşlarımızın kolayca inip binebilmesini sağlayacak rampa özelliği var. Bütün vatandaşlarımızın kolayca bineceği bir imkan sağlıyor. Taksimetre modeliyle sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil açıldıktan sonra, mil başına ücret ödenecek. Araçlarımız, düşük yakıt tüketimiyle ilgili getirdiği avantajlar ve ulaşılabilir fiyatlarla İstanbulluların hizmetine sunulacak. Farklı deniz taksi ruhsatlarını tek bir sistemde toplayıp, özel katılımcılar ve özel bir uygulamayla pratik ödeme sistemlerinin devreye girdiğini göreceksiniz" diye konuştu

"10 YOLCU KAPASİTELİ ENGELSİZ BİR TEKNE İNŞA ETTİK"

Deniz Taksi sürecinde yaptıkları çalışmaları anlatan Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, proje kapsamında 'Ulaşılabilir Bir Araç ve Sürdürülebilir Bir İşletme' anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Dedetaş, "Yüzde 100 yerli, insan gücümüz ve şirketimizde geliştirdiğimiz tasarım ve üretim sürecimizde İstanbul denizinde çevreci ve hareketli yolcu rampasıyla ve düşük su çekimiyle farklı yüksekliklerden iniş ve biniş sağlayan engelli yolcuya uygun 10 yolcu kapasiteli engelsiz bir tekne inşa ettik" dedi.


İstanbul'da 8 deniz taksi suya indirildi

İstanbul'da 8 deniz taksi suya indirildi

İstanbul'da 8 deniz taksi suya indirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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