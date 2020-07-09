İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
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İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli ilçe ve şubelerde görev yapan 40 emniyet müdürünün yeri değişti.

09.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:05

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli ilçe ve şubelerde görevli 40 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi.

Müdüriyette İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 15 müdür yardımcısının çeşitli illere tayini çıktı. Üç müdür yardımcısının Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Eğitim Merkezi'nde görevlendirildiği belirtildi.

Karar gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki operasyonel şubelerde görevli 12 şube ve 9 ilçe müdürlüğünde görev yapan 21 müdür çeşitli illere tayin oldu. Bir şube müdürünün ise Polis Eğitim Merkezi'nde görev alacağı kaydedildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Haydar Özdemir Zonguldak'a, Mehmet Çatal, Oğuz Kaan ve Hakan Torun Şanlıurfa'ya, Mustafa Açıkara ve Faik Ozan Karadağ Diyarbakır'a, Kadir Alçıkaya Gümüşhane'ye, Mustafa Güntekin Bolu'ya, Erden Bursalı Tunceli'ye, Mustafa Göçer Ordu'ya, Mehmet Sururi Saydam Elazığ'a, Sunay Balıklıkaya Konya'ya, İsmail Kılıç Aksaray'a ve Kamil Yıldırım Elazığ'a gidecekleri bildirildi. Hakan Becel'in Kayseri Polis Eğitim Merkezi'nde, Niyazi İnce'nin Arnavutköy Polis Eğitim Merkezi'nde, Emre Erdoğan'ın ise Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda görev alacağı belirtildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDE 42 DEĞİŞİKLİK

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Yener Yaşar'ın Kilis'e, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Deniz Halıcı Çelik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Oktay Çelik'in Aksaray'a, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Sinan Arslan'ın Niğde'ye, İkmal Şube Müdürü Halil Sönmez'in Bolu'ya, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in Kastamonu'ya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'in Kilis'e, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu'nun Gaziantep'e, Polisevi Şube Müdürü Birol Taşkoparan'ın Mardin'e, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Serkan Şahan'ın Bartın'a, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez'in Afyonkarahisar'a ve Turizm Şube Müdürü Yalçın Erdem'in Kars'a gideceği öğrenildi. İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır'ın ise Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirildiği bildirildi.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Adalar İlçe Emniyet Müdürü Murat Bingöl'ün Van'a, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özcan Aybek'in Şanlıurfa'ya, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un Karabük'e, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Selman'ın Yozgat'a, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek'in Diyarbakır'a, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Feramuz Çetin'in Ardahan'a, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu'nun Erzurum'a, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen'in Balıkesir'e ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan'ın Manisa'ya gideceği öğrenildi.

İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti

Manşet

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