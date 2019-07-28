İstanbul'da 4. Uçuş Günü'nde 35 takım yarışacak

İstanbul'da 6 yıl aradan sonra düzenlenecek 4. Red Bull Uçuş Günü'nde 35 takım kıyasıya yarışacak. Red Bull hostesleri ve pilotları, Kadıköy'de düzenledikleri tanıtımla İstanbulluları 4 Ağustos'taki etkinliğe davet etti. Red Bull, 6 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'u kanatlar altına almaya hazırlanıyor. Burcu Esmersoy ve Emre Karayel'in sunumunu yapacağı ve 35 takımın kıyasıya rekabet edeceği etkinlik, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Caddebostan plajında gerçekleşecek. 4. Uçuş Günü'nün tanıtımı ise Kadıköy meydanında yapıldı. Tanıtımı ilgiyle takip eden Aleyna Duran, "Bence çok güzeldi. Ben çok başarılı buldum. Kızlar da çok güzeldi. Beğenerek izledik. Ben Bodrum'dan geliyorum. Burada böyle şeyler görmek çok hoşumuza gidiyor, ilgi çekiyor" ifadelerini kullandı. Tanıtımı takip eden Ahmet Gürbüz, "Çok ilginç buldum. Yürürken bir anda bir sürü hostes ve pilotun beraber gelmiş olması aslında çok ilgi çekiciydi. 4 Ağustos'u dört gözle bekliyorum diyebilirim. Bu tanıtımın ilgi çekmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten nerede gezsem billboardlarını da gördüğüm için eminim ki bir sürü insan olayı merak ediyordur ve farklı bakış açısıyla burada küçük bir tanıtım düzenlendi. Bence iyi bir metot. Bolca insanı çekecektir diye düşünüyorum" dedi. Gerçekleşecek olan etkinlikte birbirinden farklı kostümler, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 takım, göklerin kahramanı olabilmek için birbirleri ile yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ile düzenlenen etkinliği isteyen herkes ücretsiz olarak seyredebilecek. Yarışmacıların kendileri tasarladıkları uçuş araçları ile 6 metre yükseklikteki rampada hünerlerini sergileyecekler. Etkinlikte kazananları 9 kişiden oluşan bir jüri belirleyecek. Jüri koltuğunda oturan ünlü sunucu Müge Boz, oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle tanınan İlayda Alişan, profesyonel pilot Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi Muhammed Yılmaz, Solotürk kurucu lideri Öğretmen Pilot Murat Keleş ve Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı olacak. Uçuş Günü'nde birinci olacak takım, 'pilotluk eğitimi' ödülünü kazanacak. İkinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile uçma, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile uçuş deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünün sahibi olacak.

(Zeki İpek/İHA)

Kaynak: İHA