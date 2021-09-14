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İstanbul'da 34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İstanbul'da 34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "ilin ahisi" seçilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz'a, Vali Ali Yerlikaya tarafından kaftan giydirildi.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "ilin ahisi" seçilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz'a, Vali Ali Yerlikaya tarafından kaftan giydirildi.

İstanbul Valiliğinde 34. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Yerlikaya, bugünün temelini atan büyük ocaklardan birinin de Anadolu'daki varlığı 8 asra dayanan Ahilik teşkilatı olduğunu söyledi.

Ahiliğin 13. asrın gönül sultanlarının himmetiyle var olduğunu belirten Yerlikaya, "Ahilik, Mevlana'nın muhabbet kanatları altında hayat buldu. Hacı Bektaş Veli'nin düsturuyla Ahi Evran tarafından kuruldu. Horasan'dan kalkıp Anadolu'ya irşat için gelen, Ahi Evran Hazretleri, 'Eline, diline, beline sahip ol; kalbini, kapını, alnını açık tut.' diyerek Ahiliğin felsefesini özetledi. Bu topraklar, işte bu sözlerle mayalandı. Ahilik, gün geçtikçe bir teşkilat, rafine bir kültür, bir yaşama biçimi halini aldı." ifadelerini kullandı.

Bu kadim geleneğin tarihte kalmadığını dile getiren Yerlikaya, şed kuşanma töreninin de asırlardır devam eden geleneğin bir parçası olduğunu bildirdi.

Şed kuşanan kişiden sözünde durması, vefakar olması, şeytana ve nefse muhalefet etmesi, kaza ve kadere sabretmesi gibi hasletlerin beklendiğini anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İstanbul, kadim geçmişi boyunca tüm ekonomik dönüşümlerde merkezi rol oynamıştır. Bugün de İstanbul, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi konumunda. Hepimizin ortak amacı İstanbul'u küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı bir ekonomi haline getirmek. Bu amaca ulaşmak için, hep birlikte daha çok çalışmalıyız."

Yerlikaya, "ilin ahisi" seçilen Faik Yılmaz'ın, Ahi Evran'ın düsturlarından taviz vermeden birçok odanın ağabeyliğini yaptığını kaydetti.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ise ahilik geleneğine sahip çıkacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya tarafından "ilin ahisi" seçilen Yılmaz'a kaftan giydirildi, sonrasında şed kuşatıldı.

Ahilik Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Mazak tarafından "ilin kalfası" Yavuz Hakan ve "ilin çırağı" Abdullah Üredi'ye de şed kuşatıldı.

Vali Yerlikaya da ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaket ve hediye verdi.

İstanbul'da 34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

İstanbul'da 34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

İstanbul'da 34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

İstanbul'da 34. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
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