İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı
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İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstanbul'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kadıköy Belediyesi önünde süsledikleri araçlarla duran klasik otomobil tutkunları, konvoy oluşturarak, marş ve şarkılar eşliğinde Moda'ya hareket etti. Vatandaşlar, konvoyun geçişi sırasında evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak bayrak salladı.

Kalamış Parkı'nda da eğitmenler eşliğinde zumba yapıldı. Ayrıca Bandırma Vapuru'nun 726 kilometrelik rotası için parka yerleştirilen kürek istasyonlarında sporcular dönüşümlü olarak kürek çekti.

Etkinliklerde, birçok vatandaşın katılımıyla 12 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi. Bayrama özel tırla ses sistemiyle donatılan araçlar, ilçede 21 mahalleyi dolaşmaya başladı.

Sarıyer'de denizde Türk Bayrağı açıldı

Sarıyer'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

"Bandırma" isimli temsili gemi, sabah Kireçburnu'ndan Sarıyer sahiline doğru hareket etti.

Geminin hareket etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakıldı.

Gemide bulunan dalgıçlar, Sarıyer sahilinde denize inerek, Türk bayrağı açtı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı etkinliklere vatandaşlar da maske ve mesafe kuralına uyarak katıldı.

İstanbul Boğazı'na açılan temsili "Bandırma" vapurunda bulunanlar, sahildeki vatandaşları marşlar eşliğinde selamladı.

19 Mayıs için özel beste

Şişli Belediyesi de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında pandemi sürecine uygun şekilde etkinlik programı hazırladı.

Şişli Atatürk Evi Müzesi'nde, Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke tarafından "Kurtuluşa Giden Yolda Şişli'den Anadolu'ya" konseri gerçekleştirildi.

Daha sonra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bando takımıyla Atatürk Evi'nin önünden hareket ederek, ilçenin mahallelerini gezdi.

Geçit töreninde, belediyenin 19 Mayıs'a özel bestelettiği "Kurtuluşa İlk Adım Marşı" çalındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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