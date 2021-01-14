İstanbul'da 142 yeni Halk Ekmek Büfesi teklifi kabul edildi
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İstanbul'da 142 yeni Halk Ekmek Büfesi teklifi kabul edildi

14.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:46
İstanbul'da 142 yeni Halk Ekmek Büfesi teklifi kabul edildi

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ocak ayı ikinci meclis toplantısında İstanbul için sunulan 142 yeni halk ekmek büfesi teklifi kabul edildi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ocak ayı ikinci meclis toplantısında İstanbul için sunulan 142 yeni halk ekmek büfesi teklifi kabul edildi. 

CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı tarafından 2020 yılının son İBB Meclis toplantısında İstanbul'da 142 nokta için verilen yeni halk ekmek büfesi teklifi, Ocak ayının ikinci  meclis toplantısında oybirliği ile kabul edildi. Teklif komisyon tarafından incelendikten sonra ihtiyaç sahibi 3. Kişiler tarafından çalıştırılmak üzere halk ekmek büfelerinin işletme hakkı yalnızca üçüncü dereceye kadar şehit yakınları, gazilere, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlara, dul ve yetimlere verildi. 

(fotoğraf)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ELİF YAVUZ

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