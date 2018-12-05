Son Dakika! Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında, söz konusu eylemlerde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

GEZİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmada, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Başsavcılığın talebi üzerine, Gezi Parkı eylemlerine katılan MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

CAN DÜNDAR HAKKINDA "AJANLIK" SUÇLAMASI

Başsavcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği talep yazısında, şüpheli Dündar'ın söz konusu eylemlerde insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, olayları engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine yönelik olay yerinde bulunan terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çalıştığı, organizasyon içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, şüpheli Can Dündar ile ilgili yapılan araştırmada, şahsın yurt dışında bulunduğu, söz konusu dosyadaki eylemleri ile geçen olaylarda etkin rol aldığı hususunda ve atılı suçu işlediğine dair hakkında yeterli ve somut delillerin mevcut olduğu belirtilen yazıda, şüpheli Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, savcılığın istemini kabul ederek, Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

CAN DÜNDAR KARARI DEĞERLENDİRDİ

Gazeteci Can Dündar'dan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması hakkında ilk değerlendirme geldi.

Can Dündar sosyal medya hesabından hakkında çıkarılan yeni yakalama kararını paylaşarak, "#HepimizGezideydik Gurur duyuyoruz." dedi.