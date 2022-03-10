İstanbul cumartesi günü kara doyacak! Vortex'in etkisiyle 7 saat aralıksız kar yağacak - Haberler

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İstanbul cumartesi günü kara doyacak! Vortex'in etkisiyle 7 saat aralıksız kar yağacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı bu sabahtan itibaren etkili olmaya başlarken, gün içinde de aralıklarla devam ediyor. Aybar kar fırtınası çok sayıda ilçede etkisini gösterirken, Meteorolojik kaynaklar Cumartesi günü boğaz ve çevresinden giriş yapacak ve aralıksız 5-7 saat kar yapabilecek güce sahip vortex'e dikkat çekmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası beklenen kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde kendisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan ve güne uyanan İstanbulluları beyaz örtüyle karşılayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendini göstermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da canlı yayında aktardığı üzere 4 gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların özellikle cumartesi gününden itibaren iyiden iyiye yoğunlaşacağı kaydedildi.

Havaforum'un Twitter hesabından paylaştığı radar görüntülerine göre, İstanbul'da aralıksız 5-7 saat kar yapabilecek güce sahip vortex, cumartesi günü boğaz ve çevresinden giriş yapabilir. Vortex'in İstanbul'a nereden giriş yapacağı henüz netleşmezken, meteorolojik kaynakların gelişmeleri radar üzerinden anbean takip ettiğine vurgu yapıldı. İstanbul'da bugün ve yarın ise deniz efekti kar yağışlarının etkisini göstereceği kaydedildi.

İstanbul cumartesi günü kara doyacak! Vortex'in etkisiyle 7 saat aralıksız kar yağacak

Vortex, Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre vortisitiye neden olan, atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımıdır. Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına 'vortex' deniyor. Vortex kar yağışı, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor. Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden olur.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Kar Yağışı, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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