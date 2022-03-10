İstanbul cumartesi günü kara doyacak! Vortex'in etkisiyle 7 saat aralıksız kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası beklenen kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde kendisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan ve güne uyanan İstanbulluları beyaz örtüyle karşılayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendini göstermeye başladı.

KAR YAĞIŞI 4 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da canlı yayında aktardığı üzere 4 gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların özellikle cumartesi gününden itibaren iyiden iyiye yoğunlaşacağı kaydedildi.

5-7 SAAT ARALIKSIZ KAR YAPABİLECEK GÜCE SAHİP

Havaforum'un Twitter hesabından paylaştığı radar görüntülerine göre, İstanbul'da aralıksız 5-7 saat kar yapabilecek güce sahip vortex, cumartesi günü boğaz ve çevresinden giriş yapabilir. Vortex'in İstanbul'a nereden giriş yapacağı henüz netleşmezken, meteorolojik kaynakların gelişmeleri radar üzerinden anbean takip ettiğine vurgu yapıldı. İstanbul'da bugün ve yarın ise deniz efekti kar yağışlarının etkisini göstereceği kaydedildi.

VORTEX NEDİR?

Vortex, Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre vortisitiye neden olan, atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımıdır. Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına 'vortex' deniyor. Vortex kar yağışı, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor. Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden olur.