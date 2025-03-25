İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 25 Mart Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-25 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜMEYRA, HÜNER ÇIKMAZI, OKUL, STAD, YANIK ALAY sk bölgelerinde 25/03/2025 09:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah TOYGAR sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni OG Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BEYPINARLAR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah SEHER sk / KABAKÇA mah AKŞEMSEDDİN, BEYPINARLAR, BEYZADE, GÜLHAYAT, HALİTPAŞA, LADİK, MAKUL, MALKOÇ, SEVİM, SÜVARİ ÇIKMAZI, TOYGAR, ZORLU, ÇAYIRKAPI sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni OG Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah COŞAR ÇIKMAZI, CİHANGÜL, CİVELEK ÇIKMAZI, KARACAKÖY, RUMELİLER ÇIKMAZI sk / ORMANLI mah NAZLI sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -KABAKÇA mah sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, EDİRNE, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, KUPA ÇIKMAZI, NİLÜFER ÇIKMAZI, PARADİSE, PINAR, REFET ÇIKMAZI, SARILALE ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SOHBET ÇIKMAZI, VAKKAS, YILDIZ, ZAMBAK, İHSAN AKDOĞAN, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.