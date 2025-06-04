İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 4 Haziran Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Büyükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-06-04 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HASTÜRK, HOŞGÖRÜ, HÜKÜMDAR, KIYMET, MELİKE, MİHRİMAH sk bölgelerinde 04/06/2025 09:00:00 - 04/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.