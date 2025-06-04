İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 4 Haziran Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Büyükçekmece elektrik kesintisi listesi! 4 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Haziran günü İstanbul Büyükçekmece ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Büyükçekmece elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Büyükçekmece elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Büyükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-06-04 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HASTÜRK, HOŞGÖRÜ, HÜKÜMDAR, KIYMET, MELİKE, MİHRİMAH sk bölgelerinde 04/06/2025 09:00:00 - 04/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.