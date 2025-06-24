İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 24 Haziran Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 24 Haziran Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Büyükçekmece elektrik kesintisi listesi! 24 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Haziran günü İstanbul Büyükçekmece ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Büyükçekmece elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Büyükçekmece elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Büyükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-06-26 08:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah YELİZ sk bölgelerinde 26/06/2025 08:00:00 - 26/06/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah GEMİCİ, GÜLCİHAN, GÜLDEREN, GÜNEY 1, KADIRGA LİMAN, KADİFE, KAPTAN 2, KARAGÜL, KAYA, KEMER 1, KERVAN, KONAK 2, KORU, KUMRU 1, ÇATALCA YOLU, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, D-100 KARAYOLU, DOĞANCAN, FIRAT, GÜLBEN, GÜVERCİNLİK, KIRMIZI, KİRAZ 3, LAVANTA 2, MURATBEY, MİRALAY, NİLAY, ORAKÇI, TAZEGÜL, VİŞNE, YAVRU VATAN, ZEKİBEY, ZERRİN, ÇEVRİM, ÇEŞMİBADEM, İYİGÜN sk / KAMİLOBA mah ZEKİ MÜREN 1 sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHARİYE, E5 KUZEY YANYOL, ERENLER 1, HACIBEY, HİSARÖNÜ, KARANFİL 3, KÜRK, LİMON, MİLLET 2, SUTAŞI, TOMRİS, TULUMBADERE, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, VOLKAN, YALI, ŞAN sk / YENİMAHALLE mah E5 KUZEY YANYOL, SEDAY, TULUMBADERE, YALI sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah MİLLET 4, SABIR, SALI, SARAY, SAYGI 2, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, YÜREKLİ sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah E5 KUZEY YANYOL, MİLLET 2, TULUMBADERE sk / YENİMAHALLE mah BENGÜ 2, BEREN, COŞAR, E5 KUZEY YANYOL, EZGİ 3, HAYAL, HAYAT 3, KÜNK, MENZİL, MUTLU 2, MİLLET 2, NİYET, ONUR 2, PİLOT, SERT, TEMİZ 1, TULUMBADERE, TUĞÇE 2, YALI, ÇİFTLİK 1 sk bölgelerinde 26/06/2025 09:00:00 - 26/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk bölgelerinde 27/06/2025 09:00:00 - 27/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-24 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKDAMAR, AKGÜNER, ALEV 1, ARZU 1, ARİF, ASOS, AYDINLAR, AYTEKİN, AĞAÇKAKAN, BALIKPAZARI, BAYRAM 1, BAŞAK ÇIKMAZI, BENLİ, BURCU 1, BÜLBÜL 4, BİLGE 1, BİLLUR 2, CEVHER 1, CİHAN, D-100 KARAYOLU, DEKOR, DERYA 2, DOĞAN 2, DUYGU, DİLBER 1, DİLEK 1, EMNİYET, FERMAN, FLORYA, FİLİZ 1, GAYE 1, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, GÜVEN 1, KANARYA 1, KARBEYAZ 1, KARTAL 3, KAYINAĞACI, KUMRU 2, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, LEYLA, LİDER, MADEN, MAVİ, MECNUN, MESUT 1, MÜZİK 1, MİNE 2, NAZLI 2, NEKTAR, NOTA, NİLÜFER 2, NİMET 1, PATARA, POYRAZ 2, SAĞLIK 3, SEDEF 1, SEHER 2, SEVDA 2, TAMAY, TARLAKUŞU, UYGAR, UYGUR, YALIN, YUNUS EMRE 3, ZAFER 1, ÇAKIR, ÇAMLIK 1, ÖZLEM 2, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah AK, AKBAŞ, AYDINLAR, DEFNE 2, DİNÇOL, EMİN, GÜNAY, GÜROL, MELTEM, NAMLI, UMAY, YALI 2, ÖNCÜLER, ÜNAL, ÜNLÜ, İNCİ KUM, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/06/2025 00:00:00 - 24/06/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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