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İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 29-30 Nisan İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 29-30 Nisan İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Nisan İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...

Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FETİHTEPE MAH

Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 29.04.2025 11:31:00

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.04.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 29-30 Nisan İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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