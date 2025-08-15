İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 15-16 Ağustos İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ağustos İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...
Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
BEYOĞLU SU KESİNTİSİ
İSKİ Beyoğlu su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: EVLİYA CELEBİ MAH.
Arıza Açıklaması: TEİAŞ ENERJİ KESİNTİSİ
Başlama Tarihi: 15.08.2025 15:58:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: HACI AHMET MAH.
Arıza Açıklaması: TEİAŞ ENERJİ KESİNTİSİ
Başlama Tarihi: 15.08.2025 15:58:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185