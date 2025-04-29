İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi! 29 Nisan Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beyoğlu elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-29 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah HASKÖY CAMİİ sk / KEÇECİ PİRİ mah AZİZ, AZİZ ÇIKMAZI, DURU, FISTIKÇI, HASKÖY, HASKÖY CAMİİ, KULÜBE, KÖMÜRCÜ ABDİ, KİTABİ, MAHLÜL, ODUNCU, OKMEYDANI, PARÇACI, TOYGAR, ÇEKİRDEKÇİ, ÖMÜR sk bölgelerinde 29/04/2025 09:00:00 - 29/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-29 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah HALICIOĞLU OKMEYDANI sk / PİRİPAŞA mah SİVAS sk bölgelerinde 29/04/2025 10:00:00 - 29/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.