İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi! 26-27 Nisan Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beyoğlu elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-28 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BORAZAN, DALGIÇ ÇIKMAZI, EKMEKÇİBAŞI CAMİ ÇIKMAZI, EKMEKÇİBAŞI CAMİİ, HÜSEYİN AĞA BAHÇE, KADİRİLER YOKUŞU, KALKAN, KÜLHAN ÇIKMAZI, TÜRKGÜCÜ sk bölgelerinde 28/04/2025 10:00:00 - 28/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah DÖNMEZ, LALELİ, SÜMBÜL, SİVAS ARALIĞI, YILDIRIM, YILDIRIM ARALIĞI, İNCİ sk bölgelerinde 28/04/2025 10:00:00 - 28/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah EMİR NEVRUZ, KALLAVİ, MEŞRUTİYET, OLİVYA GEÇİDİ, İSTİKLAL sk / HÜSEYİNAĞA mah MEŞRUTİYET, İSTİKLAL sk / TOMTOM mah MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 28/04/2025 10:00:00 - 28/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.