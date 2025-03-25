İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 25 Mart Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beylikdüzü elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-25 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, FABRİKALAR, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 25/03/2025 09:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.