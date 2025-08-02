İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 2 Ağustos Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beylikdüzü elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beylikdüzü elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-08-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU Mah. LİMAN sk bölgelerinde 01/08/2025 09:00:00 - 01/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-01 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ Mah. sk bölgelerinde 01/08/2025 09:00:00 - 01/08/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / TM Kapasite Artışı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI Mah. BARAJ, EGEMEN, GÜLSÜM, HALİT, HASAN TAHSİN, HIZIR, KARACAOĞLAN, KEMAN, KORUKENT, MERAL, MERMER, MIZRAK, MUHSİN, NENE HATUN, ONAY, ROTA, SADIK, İNANÇ, İREM, ŞEVKET sk bölgelerinde 01/08/2025 09:00:00 - 01/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-01 12:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU Mah. HÜRRİYET sk bölgelerinde 01/08/2025 12:00:00 - 01/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-04 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU Mah. 126., 146., 148., 158., 166., 176., 182., 43., BİNNAZ, GAZİEMİR, HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ, KUBİLAY, YAKUPLU sk bölgelerinde 04/08/2025 09:00:00 - 04/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-04 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET Mah. ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 04/08/2025 09:00:00 - 04/08/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-04 12:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ Mah. ÇANKAYA sk / CUMHURİYET mah FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 04/08/2025 12:00:00 - 04/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-05 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ Mah. sk / YAKUPLU Mah. sk bölgelerinde 05/08/2025 09:00:00 - 05/08/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU Mah. 100., 31., 78., 80., 82., 84., HÜRRİYET, KERVANSARAY, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 05/08/2025 09:00:00 - 05/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.