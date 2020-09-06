İSTANBUL-Beşiktaş'ta sosyal mesafeli talk show
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İSTANBUL-Beşiktaş'ta sosyal mesafeli talk show

Beşiktaş'ta sosyal mesafeli talk showİSTANBUL, (DHA) ' Beşiktaş Belediyesi 'Beşiktaş İyileşecek' etkinlikleri kapsamında koronavirüs tedbirleri gözetilerek tiyatro gösterileri düzenleniyor.

06.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:22

Beşiktaş'ta sosyal mesafeli talk show

İSTANBUL, (DHA) ' Beşiktaş Belediyesi 'Beşiktaş İyileşecek' etkinlikleri kapsamında koronavirüs tedbirleri gözetilerek tiyatro gösterileri düzenleniyor. Onur Atilla ve Doğan Akdoğan'ın sahne aldığı geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından koronavirüs pandemisi sebebiyle kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte 'Beşiktaş İyileşecek' sloganıyla Beşiktaş'ın parklarında hafta sonları tiyatro gösterileri düzenleniyor. Koronavirüs tedbirlerine uyularak Beşiktaş Sporcular Parkı'nda gerçekleştirilen gecede sanatçılar Onur Atilla ve Doğan Akdoğan sahne aldı. Yaptıkları talk show programıyla izleyenleri gece boyunca güldüren sanatçılar, zor günlerden geçtiklerini ve birkaç saat bile olsa vatandaşların gülmeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

'SANATIN YERİ VE ZAMANI OLMAZ'

Gecede sahne alan Onur Atilla, 'Sanatın yeri ve zamanı olmaz. Buna da hiçbir şey engel olamaz. Bu virüs de olsa su gibi akar ve yolunu bulur. Parkta, bağda, bahçede, ovada, platoda da olsa sanatımızı yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki eğlenelim, moral bulalım, gülelim, biraz kafa dağıtalım. Sonra zaten dertler bizi bekliyor. O yüzden bir saatte eğlendirirsek ne mutlu bize' diye konuştu.

'BU TİP ETKİNLİKLERİN DEVAM ETMESİNİ UMUYORUM'

Gecede sahne alan bir diğer sanatçı 'Doğan Akdoğan, 'Bu imkanı bize ve halka sağlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince bu sıkıcı günlerde birazcık kahkaha ve tebessüm bırakmak istiyoruz. Umarım da öyle olur. Bu şekilde etkinlikle yapıldığında da olabildiğince, imkanlar dahilinde sosyal mesafeyi koruyarak, kurallara uyarak bu tip etkinliklerin devam etmesini umuyorum. Umarım herkes eğlenir bu akşam' şeklinde konuştu.

'GÜZEL BİR AKŞAM OLUYOR'

Geceye seyirci olarak katılan Gül Kablan, 'Daha önce severek izlediğimiz bir program olduğu için güzel olacağını düşünüyorum. Tiyatro zaten izlenilmesi gereken bir şey olduğu için çok güzel bir akşam oluyor. Pişman değilim geldiğime. Hava da güzel bu akşam' dedi.

İSTANBUL-Beşiktaş'ta sosyal mesafeli talk show

Kaynak: DHA

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