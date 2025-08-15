İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 15-16 Ağustos İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beşiktaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ağustos İstanbul Beşiktaş su kesintisi saatleri...

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beşiktaş su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: VİŞNEZADE MAH.

Arıza Açıklaması: TEİAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 15.08.2025 15:58:07

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
