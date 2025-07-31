İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi! 31 Temmuz Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beşiktaş elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beşiktaş elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-07-30 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT Mah. ALKARANFİL, ASMA, CÖMERT, FESLEĞEN, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MORKARANFİL, PALMİYE, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YOSUN, ZAKKUM, ÇAMLIK, ÇAYIRÇİMEN sk bölgelerinde 30/07/2025 00:00:00 - 30/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-30 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ Mah. ASLAN, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, CAMİMEYDANI, DİKİLİTAŞ, EMİRHAN, GÜLBAHAR, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, KARDEŞLER ÇIKMAZI, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk bölgelerinde 30/07/2025 09:00:00 - 30/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-30 11:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ Mah. BARBAROS., BESTEKAR, BESTEKAR ARALIĞI, DUTLUK İÇİ, EMİRHAN, FULDEN, FİLİZ, GÜLBAHAR, HORA, MERCAN, MUKATAACI, OTOPARK ÇIKMAZI, SARAKA, SARAKA ÇIKMAZI, ZERDE, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk bölgelerinde 30/07/2025 11:00:00 - 30/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-31 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT Mah. BÜYÜKDERE, LEVENT sk bölgelerinde 31/07/2025 00:00:00 - 31/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-31 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ Mah. CAMİMEYDANI, DAMLA, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EMİRHAN, GÜLBAHAR, KARAKIŞ, SARDUNYA, ZAMBAK, ZERDALİ sk / GAYRETTEPE Mah. PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk bölgelerinde 31/07/2025 09:00:00 - 31/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-01 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT Mah. BİNBİRÇİÇEK, GONCA, KARAKOL, KIVILCIM, LAVİNYA, NİSBETİYE, PAZARYERİ ÇIKMAZI, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, İRİS sk / NİSBETİYE Mah. BÜYÜKDERE, NİSBETİYE sk bölgelerinde 01/08/2025 00:00:00 - 01/08/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.