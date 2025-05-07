İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 7-8 Mayıs İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...
Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 07.05.2025 09:51:23
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.05.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185