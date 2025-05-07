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İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 7 Mayıs Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 7 Mayıs Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Bayrampaşa elektrik kesintisi listesi! 7 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Mayıs günü İstanbul Bayrampaşa ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bayrampaşa elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bayrampaşa elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Bayrampaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-07 00:30:00 - 02:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 07/05/2025 00:30:00 - 07/05/2025 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 09:30:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 07/05/2025 11:00:00 - 07/05/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 13:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ATİLLA, HÜNER, MİLLET, TAMER, YALÇIN, ŞEHİT ENGİN MAYIN sk bölgelerinde 07/05/2025 13:30:00 - 07/05/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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