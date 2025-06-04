İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 4 Haziran Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bayrampaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-06-04 00:30:00 - 02:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah HASTANE, KARAGÖZ, SEYMEN, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 04/06/2025 00:30:00 - 04/06/2025 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-04 02:00:00 - 04:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ATEŞ, BARUT, ERDEĞER, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, KARAGÖZ, SEYMEN sk bölgelerinde 04/06/2025 02:00:00 - 04/06/2025 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-04 04:00:00 - 06:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -VATAN mah sk bölgelerinde 04/06/2025 04:00:00 - 04/06/2025 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-04 06:00:00 - 08:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 04/06/2025 06:00:00 - 04/06/2025 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-04 11:00:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI, KÜÇÜK ÇINAR sk bölgelerinde 04/06/2025 11:00:00 - 04/06/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.