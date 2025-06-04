İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 4 Haziran Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Bayrampaşa elektrik kesintisi listesi! 4 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Haziran günü İstanbul Bayrampaşa ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bayrampaşa elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bayrampaşa elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Bayrampaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-06-04 00:30:00 - 02:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah HASTANE, KARAGÖZ, SEYMEN, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 04/06/2025 00:30:00 - 04/06/2025 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-04 02:00:00 - 04:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ATEŞ, BARUT, ERDEĞER, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, KARAGÖZ, SEYMEN sk bölgelerinde 04/06/2025 02:00:00 - 04/06/2025 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-04 04:00:00 - 06:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -VATAN mah sk bölgelerinde 04/06/2025 04:00:00 - 04/06/2025 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-04 06:00:00 - 08:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 04/06/2025 06:00:00 - 04/06/2025 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-04 11:00:00 - 12:30:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI, KÜÇÜK ÇINAR sk bölgelerinde 04/06/2025 11:00:00 - 04/06/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.