İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 23 Temmuz Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bayrampaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bayrampaşa elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-07-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah AMİRAL SADIK ALTICAN, FATİH SULTAN MEHMET, MİLLET, OSMAN GAZİ, SARAYBOSNA, SELANİK sk bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 10:00:00 - 19:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ŞAİR BAKİ sk / TERAZİDERE mah 60. YIL, AKPINAR, ASUDE, AYDIN, BAKİ, ELA, ESENLER, FİDAN, FİLİZ, KIRIM, MANASTIR, MELEK, SULTAN, TAŞ, ZÜMRÜT, ÇAMLIK, ŞEYH ŞAMİL, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 24/07/2025 10:00:00 - 24/07/2025 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-25 00:30:00 - 08:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ, YAĞ İSKELESİ sk bölgelerinde 25/07/2025 00:30:00 - 25/07/2025 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-25 08:30:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NENE HATUN, ÖZEN sk / VATAN mah GÜNDOĞAN, KANAAT, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 25/07/2025 08:30:00 - 25/07/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-25 08:30:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 81., 87., 89., RUMELİ, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/07/2025 08:30:00 - 25/07/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.